Создан оперативный штаб по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе

МОСКВА, 13 января, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии, созданной для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крушения танкеров в Керченском проливе.
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