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ВЕСТИ КРЫМ

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Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО: 05.10.2026

Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО: 05.10.2026

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Андрей Клинов, подразделения группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Камышеваха, Димитров и Запасное Запорожской области.

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