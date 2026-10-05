Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО: 05.10.2026

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Андрей Клинов, подразделения группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Камышеваха, Димитров и Запасное Запорожской области.