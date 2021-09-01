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Валерий Савин: «Слово «депутат» имеет в народе не совсем положительный окрас»

Валерий Савин: «Слово «депутат» имеет в народе не совсем положительный окрас»

Должен ли областной депутат работать над законами, или ему следует петь и танцевать с избирателями, и можно ли это совмещать? К чему ведёт «оптимизация» местного самоуправления и имеет ли смысл «оптимизация» самого регионального парламента? Как наказы избирателей оградить от обвинений в подкупе избирателей? Каким образом представительная власть может заставить исполнительную уважать себя, а также, из чего складывается репутация народного избранника? На эти и другие вопросы отвечает профессор, председатель комитета по местному самоуправлению и Регламенту Орловского облсовета в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно».

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