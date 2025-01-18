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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» покупает вингера «Ботафого» Луиса Энрике за 35 млн евро

Петербургский клуб достиг устной договоренности с «Ботафого» о трансфере 24-летнего вингера за 35 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

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