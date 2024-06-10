Штутгарт (ATP). 1-й круг. Офнер сыграет с Дрэйпером, Кепфер встретится с Чжаном

Сетка турнира здесь. BOSS OPEN Штутгарт, Германия 10 – 16 июня 2024 ATP 250 Призовой фонд – 734 915 евро Открытые корты, трава Первый круг Роман Сафиуллин (Россия) Маттео Берреттини (Италия) Дата проведения 11 июня, 03.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии