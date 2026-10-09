Петербуржцы услышали сирену по всему городу

В Петербурге 9 октября включили сирену в рамках проверки системы оповещения. Специалистам предстоит проанализировать результаты мероприятия.
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