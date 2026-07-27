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Быстрицкий заявил, что Украина атаковала судно Ирана из-за разнузданности

Декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, профессор-востоковед Андрей Быстрицкий в беседе с изданием Ридус высказал мнение, что украинская сторона могла предпринять провокационные действия в отношении Ирана по собственной инициативе, без согласования с Вашингтоном.

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