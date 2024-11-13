В ФСВТС рассказали, какое российское оружие наиболее интересно Китаю

Высокотехнологичные образцы российских вооружений, в частности, средства ПВО, авиация, радиолокация больше всего интересуют Китай, 13 ноября сообщает пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
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