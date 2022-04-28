Экс-тренер сборной России оценил победу ЦСКА в шестом матче финала КХЛ

Хоккей , 29 апр, 00:44 0 Экс- тренер сборной России Быков оценил победу ЦСКА над «Металлургом» в матче финала Кубка Гагарина Хоккеисты ЦСКА сумели справиться с давлением, и им хватило выдержки, чтобы сравнять счет в финальной серии плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга», и их победа заслуженна, заявил бывший тренер сборной России Вячеслав Быков Матч ЦСКА — «Металлург» (Фото: Global Look Press) ЦСКА не реализовали несколько голевых моментов против «Магнитогорска», однако это им не помешало одержать победу и сравнять счет в серии финала Кубка Гагарина, заявил «РБК Спорт» бывший главный тренер сборной России, ЦСКА, уфимского «Салавата Юлаева» и петербургского СКА Вячеслав Быков.