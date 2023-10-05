Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • андрей кузнецов
    Чем дольше человек находится во власти, тем больше он теряет связь с народом и объективной реальностью!Владимир Путин за...
  • znm_ek Зенин
    От кель мэрия про это знает... И будут ли эти знатоки работать работать в это счастливое время в мэрии...В мэрии рассказал...
  • Sema
    Полностью согласен с вами. Всё что мы читаем в СМИ, нужно проверять. У каждой информации есть первоисточник и если ес...Онколог назвал на...

Доля фуража растет. Какие виды на урожай-2023 в Алтайском крае?

Доля фуража растет. Какие виды на урожай-2023 в Алтайском крае?

Из-за переувлажнения почвы качество зерна хуже, чем в прошлом году Интенсивные дожди, которые некстати обрушились на Алтайский край во время уборочной кампании, поставили под удар не только количество, но и качество будущего урожая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх