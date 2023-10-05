Доля фуража растет. Какие виды на урожай-2023 в Алтайском крае?

Из-за переувлажнения почвы качество зерна хуже, чем в прошлом году Интенсивные дожди, которые некстати обрушились на Алтайский край во время уборочной кампании, поставили под удар не только количество, но и качество будущего урожая.
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