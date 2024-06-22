XIХ Международный кинофестиваль «В кругу семьи» приурочен к 20-летию одноименной общенациональной программы Мила ЯкобссонXIХ Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи», приуроченный к 20-летию одноименной общенациональной программы, пройдёт с 6 по 10 июля 2024 года в Ярославле.
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