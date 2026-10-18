Ratlog планирует горячие испытания уже в ноябре Немецкий стартап Ratlog, основанный выпускниками Дрезденского университета, представил в рамках осеннего набора Y Combinator проект тяжёлой ракеты-носителя, который радикально отличается от традиционных подходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым