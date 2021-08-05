Детские ошибки. Как Лукашенко подставил Белоруссию на Олимпиаде в Токио

Позитив для оптимистовПолитикаДетские ошибки. Как Лукашенко подставил Белоруссию на Олимпиаде в Токио Геворг Мирзаян Белоруссия вляпалась в громкий и чреватый серьезными последствиями скандал на Токийской Олимпиаде.Вернуться к статье172НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛисовскийДа , ну и президент мощный Лукашенко ! Второй после Путина . Один деньги перед выборами детям выделяет , другой думает за каждого белоруса , кто что должен делать и какой бегун на Олимпиаде куда побежит . ( он наверно и имени её не знает ) , но Элине Морозовой надо всё опаскудить. И не думаю , что бы ей там за это много платили . Натура такая . Раз влезла в грязь , надо и кого то замазать.Элина МорозоваО кто такая Элина Морозова?Александр ЛисовскийНаверно та на чьём блоге вышел этот пасквиль.Элина МорозоваНа этом сайте рассматриваются разные точки зрения. Сайт не партийный и не политический. Здесь свобода слова.Владимир EвтушенкоСвобода слова не означает, что можно клеветать на людей, в частности на Лукашенко.Элина МорозоваГеворг Мирзаян известный политолог. И это его частная точка зрения.Элина МорозоваГеворг Мирзаян известный политолог. И это его частная точка зрения.Владимир EвтушенкоСванидзе тьоже некоторые считают известным историком. Но , похоже, эти пекрсонажи из одной помойки.Элина МорозоваСванидзе здесь вообще не фигурирует. Мы обсуждаем тему, а не автора. Если вы не согласны с автором, излагайте свою точку зрения, аргументируйте по существу и по теме.Владимир EвтушенкоАвтор льёт помои на Лукашенко.Элина МорозоваУточните, какие?Александр ЛисовскийИнтересная у вас логика . Я вас оболью нечистотами , а вы потом отмывайтесь . Блогер в ответе за то что у него на странице публикуют . Конечно если он соучастник этого пасквиля , тогда вопросов нет . Кстати этот "Аытор : Геворг Мирзаян " видно известен только в ваших кругах . У вас как в Средневековье , у кого костёр - тот и прав....Элина МорозоваОбъясните, какими "нечистотами" Я вас "обливаю"? Автор известен в очень широких кругах и не только профессиональных. Его часто можно увидеть по ЦТ в профильных передачах ,и его мнение пользуется уважением как у сторонников, так и у противников и оппонентов. Если вам нечем возразить по существу темы , то вы поливаете автора нечистотами? Предлагаю альтернативный вариант. Здесь много самых разнонаправленных статей. Выбирайте те, которые вам ближе и приятней.Владимир EвтушенкоКакие? Автор защищает тихановскую и тимановскую, шавок Запада. А это уже подлость МирзаянаЭлина МорозоваСкажу вам по секрету, я категорически осуждаю и не приемлю Тихановскую, а вот о Тимановской пока не делаю окончательные выводы, потому что пока еще информации очень мало и она слишком противоречива. Статья опубликована как раз для того, чтобы узнать разные мнения на эту тему, а не для того, чтобы огрести "нечистоты" на свою голову и в адрес автора. Увы , далеко не все умеют грамотно вести дискуссию. Аргументов не имеют-начинают переходить на личности. И да. Вспомните еще такую фразу "редакция не всегда согласна с автором".ГусЕнаПредательство всегда предательство.Владимир EвтушенкоДело мутное, а статья с душком, явно в ней всё переврано.Комментировать
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