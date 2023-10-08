Глава ФТР Тарпищев назвал сетку Медведева на "Мастерсе" в Шанхае плохой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что третья ракетка мира Даниил Медведев в текущем сезоне сделал для себя все возможное, а также поделился ожиданиями от выступления теннисиста на турнире серии "Мастерс" в Шанхае.
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