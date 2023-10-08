Глава ФТР Тарпищев назвал сетку Медведева на "Мастерсе" в Шанхае плохой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что третья ракетка мира Даниил Медведев в текущем сезоне сделал для себя все возможное, а также поделился ожиданиями от выступления теннисиста на турнире серии "Мастерс" в Шанхае.