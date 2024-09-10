В России обнаружили следы динозавра мелового периода

Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН (Новосибирск), Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (Чита), а также Нанкинского института геологии и палеонтологии (Китай) обнаружили следы динозавра мелового периода.