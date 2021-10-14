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14 человек, которые устали от того, что их работу не ценят, и решили рассказать об этом всем

14 человек, которые устали от того, что их работу не ценят, и решили рассказать об этом всем

У каждого из нас свое представление об идеальной работе. Для одних это пятидневка со стабильной зарплатой и авансом, вторым подавай фриланс со сдельным вознаграждением, а третьи в восторге от свободного творчества в TikTok и шальных гонораров.

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