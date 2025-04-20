Путин выделил по ₽1 млн каждому селу и школе в Южной Осетии к 80-летиию Победы

Президент России Владимир Путин выделил по 1 млн рублей каждому селу и школе Южной Осетии из своего резервного фонда в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в Цхинвале.
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