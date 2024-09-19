Матвиенко раскрыла, что будет делать государство с женщинами, которые не хотят детей

Спикер Совфеда объяснила свое заявление о запрете движения чайлдфри в России. Россия не собирается трогать или как-то наказывать женщин, которые не хотят или по определенным причинам не могут иметь детей.
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