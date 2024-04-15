Посидите в тишине: на Кубани жители временно остались без ТВ и радио

Как сообщает «Россия. Кубань», начавшееся ночью обновление программ ведет к временной недоступности следующих передач: - «Вести FM» до 17:00; - «Радио России + Кубань» до 17:00; - «Маяк» до 17:00; - ретранслируемые программы с канала «РТРС-1» в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Каневской, Тбилисской, Армавире и Александровке (Ейск) будут недоступны до 10:00.