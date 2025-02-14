Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Ну, допустить, что про Истину с древности так настойчиво подымался вопрос просто по глупости - значит совсем недалеко...Прошлая жизнь. За...
  • Малик Гумеров
    Не повод огорчаться !  Истина ни одному разуму не доступна !          А знания есть инструмент манипулирования разумо...Прошлая жизнь. За...
  • Воробей
    Вполне соглашусь: Истины для того, кому не дано её восприятие, по крайней мере пока,  не существует. Если бы это было...Прошлая жизнь. За...

Славянский праздник Громницы- Сретенье. Веда Словена

Славянский праздник Громницы- Сретенье. Веда Словена

Громницы (Сретенье) — день народного календаря у славян, приходящийся на 15 февраля. В народном календаре этот день считался сезонной границей: у восточных и западных славян обычно отмечалась середина зимы или первая встреча весны, у южных славян — граница зимы и весны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Громница – древний славянский праздник живого огня, света и обновления, отмечаемый 15 февраля...
Ответить
22 час.
Владимир Плотников
Сретенье, правильно говорить, Среченье. В этот день проявляется голос вселенной. Она просыпается. И подаёт первый голос. Отсюда среченье. от слова рек - изречение. И потому его второе название, Громовница. Гремит, но пока не слышно. Пользуйтесь.)))
Ответить
21 час.
наверх