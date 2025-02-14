Славянский праздник Громницы- Сретенье. Веда Словена

Владимир Плотников

Сретенье, правильно говорить, Среченье. В этот день проявляется голос вселенной. Она просыпается. И подаёт первый голос. Отсюда среченье. от слова рек - изречение. И потому его второе название, Громовница. Гремит, но пока не слышно. Пользуйтесь.)))