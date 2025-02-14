Громницы (Сретенье) — день народного календаря у славян, приходящийся на 15 февраля. В народном календаре этот день считался сезонной границей: у восточных и западных славян обычно отмечалась середина зимы или первая встреча весны, у южных славян — граница зимы и весны.
Славянский праздник Громницы- Сретенье. Веда Словена
Комментарии
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Александр Николаевич
Громница – древний славянский праздник живого огня, света и обновления, отмечаемый 15 февраля...
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22 час.
Владимир Плотников
Сретенье, правильно говорить, Среченье. В этот день проявляется голос вселенной. Она просыпается. И подаёт первый голос. Отсюда среченье. от слова рек - изречение. И потому его второе название, Громовница. Гремит, но пока не слышно. Пользуйтесь.)))
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21 час.
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