Анатолий Буров ушёл с поста главы комитета Ивоблдумы из-за конфликта интересов

Прокуратура вскрыла антикоррупционное нарушение и рассказала, в чём была проблема.Прокуратура Ивановской области заставила зампреда Ивановской областной думы Анатолия Бурова сложить полномочия председателя комитета регионального парламента по социальной политике.
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