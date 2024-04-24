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Анатолий Буров ушёл с поста главы комитета Ивоблдумы из-за конфликта интересов

Анатолий Буров ушёл с поста главы комитета Ивоблдумы из-за конфликта интересов

Прокуратура вскрыла антикоррупционное нарушение и рассказала, в чём была проблема.Прокуратура Ивановской области заставила зампреда Ивановской областной думы Анатолия Бурова сложить полномочия председателя комитета регионального парламента по социальной политике.

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