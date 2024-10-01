Глава USADA Тайгарт: потеря 900 допинг-тестов указала на системный сбой в WADA

Потеря Всемирным антидопинговым агентством (WADA) 900 допинг-тестов перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже говорит о системном сбое в этой организации, заявил президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.