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Глава USADA Тайгарт: потеря 900 допинг-тестов указала на системный сбой в WADA

Глава USADA Тайгарт: потеря 900 допинг-тестов указала на системный сбой в WADA

Потеря Всемирным антидопинговым агентством (WADA) 900 допинг-тестов перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже говорит о системном сбое в этой организации, заявил президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

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