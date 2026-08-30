При стрельбе в швейцарском Арау погибла гражданка Италии

Гражданка Италии погибла в результате стрельбы на вечеринке в городе Арау на севере Швейцарии. По данным местной полиции, жертвой стала одна из шести пострадавших в результате происшествия.
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