В МИД рассказали о тревожной ситуации вокруг Калининграда

Ситуация вокруг Калининградской области вызывает обеспокоенность Москвы, поскольку на Западе открыто допускают возможность ее блокировки в случае дальнейшей эскалации, заявил 1 сентября 2026 года замминистра иностранных дел России Александр Грушко на полях ВЭФ.