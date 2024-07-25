Киев «объявил охоту»? Новые детали покушения на «офицера ГРУ», кто устроил взрыв

Сотрудники полиции у дома на Синявинской улице, во дворе которого взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Офицер ВС РФ Андрей Торгашов опроверг информацию о том, что стал жертвой подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы.
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