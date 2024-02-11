Во время рейда в гей-клуб Харькова военкомы задержали комбрига 127 ТРО подполковника Дмитрия Ярошенко

В Харькове сотрудники ТЦК регулярно наведываются в клубы и кафе в поисках призывников. На днях такой рейд был организован в ночной клуб «Драйв», который специализируется на проведении вечеринок с нетрадиционной сексуальной ориентацией, пользуется довольно большой популярностью и всегда забит под завязку.