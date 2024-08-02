Мужская сборная Бразилии по волейболу потерпела второе поражение подряд на Олимпийских играх 2024 года

На Олимпийских играх 2024 года в Париже мужская сборная Бразилии по волейболу проиграла команде Польши во втором туре группового этапа со счетом 3-2 (22:25, 25:19, 19:25, 25:23, 15:12).
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