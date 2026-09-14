«Вест Хэм» сообщил о смерти легенды клуба Людека Миклошко

Вратарь Людек Миклошко, сыгравший за «Вест Хэм» 373 матча и титулованный в 1991 году, скончался в возрасте 64 лет после борьбы с раком.
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