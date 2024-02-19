Бочкарев: Развитие сети метро в Москве имеет колоссальный градостроительный эффект

Строительство транспортной инфраструктуры служит мощным драйвером развития территорий Около трех миллионов квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости построят в районе 39 станций метро Москвы в ближайшие три-пять лет.
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