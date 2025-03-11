НСО наращивает темпы контейнеризации грузов и объёмы складов

Участники обсудили текущее состояние и задачи развития транспортно-логистического комплекса Новосибирской области на 2025-й и последующие годы, развитие Сибирской логистической платформы, развитие контейнеризации, опыт системных перевозок между Центральной Азией и Россией на примере республик Киргизия и Казахстан, перспективное развитие на Узбекистан.
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