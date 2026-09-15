НАБУ раскрыло схему хищения 100 тысяч тонн нефтепродуктов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло схему хищения 100 тысяч тон нефтепродуктов компании «Укрнафта» стоимостью почти 65 миллионов долларов.
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