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НАБУ раскрыло схему хищения 100 тысяч тонн нефтепродуктов

НАБУ раскрыло схему хищения 100 тысяч тонн нефтепродуктов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло схему хищения 100 тысяч тон нефтепродуктов компании «Укрнафта» стоимостью почти 65 миллионов долларов.

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