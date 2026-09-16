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США пообещали освободить ещё сотни заключённых в Белоруссии

США пообещали освободить ещё сотни заключённых в Белоруссии

США с 2025 года смягчают санкции в отношении Белоруссии. В обмен президент республики Александр Лукашенко освобождает заключённых по делам «экстремистской направленности».

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