Zero Hedge
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Zero Hedge

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Some College Students Are Testing At The Level Of 10-Year-Olds

Some College Students Are Testing At The Level Of 10-Year-Olds

Some College Students Are Testing At The Level Of 10-Year-Olds Via Futurism, Are you smarter than a 4th grader? Gone are the days of university freshmen reading classical philosophers like Plato or contemporary pedagogues like Ta-Nehisi Coates.

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