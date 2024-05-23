Состоялось подписание Устава Союза Беларуси и России В Москве 23 мая 1997 года Президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Устав Союза Беларуси и России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Состоялось подписание Устава Союза Беларуси и России В Москве 23 мая 1997 года Президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Устав Союза Беларуси и России.
Свежие комментарии