Си Цзиньпин призвал Китай и Францию быть надежными силами для поддержания международного порядка

Пекин, 22 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал Китай и Францию быть надежными силами для поддержания международного порядка, открытыми силами для содействия глобальному росту и прогрессивными силами для продвижения многостороннего сотрудничества.