Глава ФСБ обвинил военную разведку Украины в причастности к теракту в «Крокусе»

Главное управление разведки минобороны (ГУР МО) Украины причастно к теракту в «Крокус Cити Холле». Об этом заявил 24 мая директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.