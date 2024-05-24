ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А когда в мире Америка была заинтересована вообще?Это нация мигрантов-оккупантов,жуликов и аферистов.Их давно уничтож...Посол РФ Антонов ...
  • Eduard
    Мы 8 лет переговоры вели!Полянский заявил ...
  • ruslava Митькина
    За что боролись, на то и напоролись.Боррель прокоммен...

Глава ФСБ обвинил военную разведку Украины в причастности к теракту в «Крокусе»

Глава ФСБ обвинил военную разведку Украины в причастности к теракту в «Крокусе»

Главное управление разведки минобороны (ГУР МО) Украины причастно к теракту в «Крокус Cити Холле». Об этом заявил 24 мая директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх