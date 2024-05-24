Глава ФСБ обвинил военную разведку Украины в причастности к теракту в «Крокусе»

Главное управление разведки минобороны (ГУР МО) Украины причастно к теракту в «Крокус Cити Холле». Об этом заявил 24 мая директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
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