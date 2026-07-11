Разворовали мемориал и уйдут от ответа: почему полиция ничего не может сделать с девушками в платках

Николай Герасименко Читаю комменты и становится понятно, с какой целью французский канал про Авиацию каждый день вбрасывает в беспокойное сознание беспокойных читателей сюжеты с понаехавшими. Я, как и большинство нашего населения, не рад наплыву понаехавших, но меня интересует, с какой стати лягушатники на системной основе дрючат нам мозги темами про мигрантов? И почему, судя по весенней одежде покрытых, сюжет трех-четырех месячной давности, всплыл только сейчас? Даже если не копать глубоко, становится очередным, работают западные спецслужбы, о чём нас постоянно предупреждают. Не блогеры и мутные каналы должны заниматься вопросами мигрантов, а государство и мы эту работу видим. А все остальные на этом поле, это просто провокаторы, запомните это и не подхрюкивайте врагам.

л людмила На Бога надейся, а сам не плошай. Государство пока не очень справляется с данной проблемой. И когда бы ни произошел описанный факт, он не потерял актуальности. А уж по поводу "подхрюкивания" и вовсе задумаешься, а вы к какой аудитории обращаетесь, уважаемый? Блогеры законов не пишут, а высказывают свое мнение. Не заходите на "мутные каналы" с вашей нежной психикой. А уж если хотите что-то посоветовать, делайте это без чувства превосходства, и к вам прислушаются.