В Калининском районе Санкт-Петербурга тушат крупный пожар

Возгорание локализовали на площади 100 квадратных метров В Калининском районе Санкт-Петербурга ночью 29 мая произошел крупный пожар в производственном здании на Кондратьевском проспекте, 72, сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.