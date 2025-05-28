В Калининском районе Санкт-Петербурга тушат крупный пожар

Возгорание локализовали на площади 100 квадратных метров В Калининском районе Санкт-Петербурга ночью 29 мая произошел крупный пожар в производственном здании на Кондратьевском проспекте, 72, сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.
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