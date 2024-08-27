Азербайджанский визит Путина: Почему Баку идёт на сближение с Москвой

Айнур Курманов. В Азербайджане с однодневным визитом побывал Владимир Путин. Цели поездки – недопущение появления антироссийского военно-политического альянса в Закавказье и Центральной Азии, предотвращение эскалации и нового полномасштабного конфликта с Арменией, чего как раз в последнее время добивается Запад.