БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • salnikovoleg salnikov
    А ты кто такой чтобы говорить от имени русского народа. А мнение делягина не разделяют только те, кто наживается на э...Хватит смывать Ро...
  • Elena Dmitrieva
    👍👍👍Хватит смывать Ро...
  • Elena Dmitrieva
    Они уже с ножами и битамиХватит смывать Ро...

Азербайджанский визит Путина: Почему Баку идёт на сближение с Москвой

Азербайджанский визит Путина: Почему Баку идёт на сближение с Москвой

Айнур Курманов.   В Азербайджане с однодневным визитом побывал Владимир Путин. Цели поездки – недопущение появления антироссийского военно-политического альянса в Закавказье и Центральной Азии, предотвращение эскалации и нового полномасштабного конфликта с Арменией, чего как раз в последнее время добивается Запад.

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