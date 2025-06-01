Украина согласилась с отменой санкций против России

Украина согласна со снятием с России ряда санкций. Об этом говорится в переданном Москве меморандуме Киева о мирном урегулировании, сообщает «Общественное» По данным телеканала, документ содержит в себе пункт, по которому антироссийские рестрикции Запада могут быть поэтапно сняты.