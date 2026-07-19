Took a test trade long at 3979 on gold friday to see if below 4k Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! unityperks was a shakeout of stop losses just below 4k A very smart friend Sal who has promoted gold for years and who I recommend to friends and family when they bought and buy gold asked me where I thought gold was heading.
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