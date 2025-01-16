Доклинические испытания российского препарата против рака завершат в 2025 году

Об этом рассказали в НГУ Доклинические испытания одного из вариантов онколитического аденовируса для лечения рака, полученного учеными Новосибирского государственного университета (НГУ), намерены завершить до конца 2025 года.
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