День ВМФ отпраздновали в Музее Победы

Тысячи москвичей и гостей столицы присоединились к празднованию Дня ВМФ в Музее Победы. 26 июля в музее на Поклонной горе прошли концерты, мастер-классы, кинопоказы, а те, кто в этот день пришли в тельняшках, могли бесплатно посетить культурную площадку.