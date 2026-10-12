В России предложили новые правила контроля операций с криптовалютой

ЦБ РФ разработал комплекс мер по борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых валют Центральный банк России разработал комплекс мер по борьбе с отмыванием денег в сфере криптовалют.
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