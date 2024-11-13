Новая статья: Обзор игрового UWQHD-монитора MSI MPG 341CQPX QD-OLED: ожидаемое обновление...

Новая статья: Обзор игрового UWQHD-монитора MSI MPG 341CQPX QD-OLED: ожидаемое обновлениеКогда вокруг все только и говорят про второе и третье поколения QD-OLED-матриц, приобретать старые 34-дюймовые модели, в составе которых используется самая первая панель от Samsung Display, – не лучшая затея.