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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Обзор игрового UWQHD-монитора MSI MPG 341CQPX QD-OLED: ожидаемое обновление...

Новая статья: Обзор игрового UWQHD-монитора MSI MPG 341CQPX QD-OLED: ожидаемое обновление...

Новая статья: Обзор игрового UWQHD-монитора MSI MPG 341CQPX QD-OLED: ожидаемое обновлениеКогда вокруг все только и говорят про второе и третье поколения QD-OLED-матриц, приобретать старые 34-дюймовые модели, в составе которых используется самая первая панель от Samsung Display, – не лучшая затея.

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