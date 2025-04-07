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Квартира, дом, дача

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Технические решения в ремонте и интерьере, которые мне очень понравились!

Технические решения в ремонте и интерьере, которые мне очень понравились!

Среди встречающихся ныне в огромных количествах всевозможных дизайнерских задумок и архитектурных решений, попадаются иногда действительно стоящие идеи, которые я лично рекомендовал бы своим подписчикам в качестве достойной альтернативы общим трендам, так сказать.

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Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Отлично,Григорий!..😃
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22 час.
Traveller
Восходящие потоки воздуха в ванной согреют, конечно, полочку. А вот в туалете ПОД лестницей... Страшно даже представить. 🤣
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21 час.
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