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Профессор Евстафьев предрек череду неожиданных смертей политиков США

Профессор Евстафьев предрек череду неожиданных смертей политиков США

Произошедшее в Москве 22 марта кровавое нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" организовала отколовшаяся от американского глубинного государства наиболее радикально настроенная ее часть, считает профессор-американист Дмитрий Евстафьев.

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