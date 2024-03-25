Профессор Евстафьев предрек череду неожиданных смертей политиков США

Произошедшее в Москве 22 марта кровавое нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" организовала отколовшаяся от американского глубинного государства наиболее радикально настроенная ее часть, считает профессор-американист Дмитрий Евстафьев.
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