Спасение на воде в Крыму заканчивается концом Александрова

Специализированная спасательная служба отчиталась что все моторные и весельные лодки на ходу. В официальном сообщении «Крым-Спас» говорится: «Всего на вооружении находится 25 плавсредств, из них 14 весельных лодок и 11 моторных лодок.
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