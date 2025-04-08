Стефон Касл о награде «Новичок года»: «Думаю, она уже у меня в кармане»

«Думаю, что на данном этапе она уже практически у меня в кармане», – заявил Касл. В текущем сезоне защитник в среднем набирает 14,5 очка, 3,6 подбора и 3,9 передачи за игру, оставаясь ключевым игроком «Сперс», особенно в отсутствие Виктора Вембаньямы, который выбыл на неопределенный срок из-за тромбоза.