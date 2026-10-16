‼️🇷🇺🫡 Армия России освободила Варваровку и Николаевку в котле в Харьковской области, — Минобороны ▪️Бойцы группировки войск «Север» выбили врага из населенных пунктов и продолжили зачистку сформировавшегося «котла».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тем временем в Че...
- Тем временем в Че...
- Молдавия предоста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым